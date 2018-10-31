Вкладчик1234 написав:

Банк Конкорд написав: Вкладчик1234 написав: Банк глубоко юридически проанализировал, и разрешил клиентам считать, что 2х2=4 Банк глубоко юридически проанализировал, и разрешил клиентам считать, что 2х2=4

Ну Вы немного утрируете Ну Вы немного утрируете

Вместо того, чтобы1. изначально не допускать таких ошибок2. после указания клиентов на такую глупую ошибку - быстро её исправить (списав на "технические трудности", например),банк стал в позу, и выдал гениальный по своей тупости ответ в стиле "сами дураки, НБУ запрещаит такое". (И никого в банке не смутило, что все остальные украинские банки проводят такие операции - наверно все они нарушают, и 1 конкордушка - законопослушный).Когда этот вариант не прокатил, и даже форумные новички засмеяли "компетентный отдел", - банк выдал правильный ответ.Но сделал этот как исключительное одолжение клиентам, как результат титанических умственных усилий "юристов"И никто не извинился за ошибку, за предоставленные неудобства, за неверный первый ответ. Никто не поблагодарил клиента(ов) за внимательность, и за информацию об ошибке, "которая поможет банку стать лучше".А зачем? Не много ли себе эти клиенты позволяют? Ишь, чего захотели - банк поучать как работать!В ситуации с "налогообложением кешбека vs процентного дохода" банк повёл себя так же. Но ошибку не признал и не исправил. И так сойдёт!