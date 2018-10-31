MASolomko
Можно вообще не пользоваться приматом - нет никакой необходимости в нём
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:11
MASolomko
Можно вообще не пользоваться приматом - нет никакой необходимости в нём
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:19
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:23
Re: Конкорд
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:00
конфеты тоже хорошо)))
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:32
Банк Конкорд Порада банку. Ви перед тим, як щось робитимете надалі, зайдіть сюди на консультацію. Безкоштовна. Можна кАнхфєти, звісно, на знак вдячності переслати. Смакував ті цукерочки, сподобалися.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:09
Може це я?
Найбільша нагорода...що СоСо став трішечки кращим.
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