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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:11

MASolomko
Можно вообще не пользоваться приматом - нет никакой необходимости в нём :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:19

  Vorlon написав:MASolomko
Можно вообще не пользоваться приматом - нет никакой необходимости в нём :?

К сожалению есть. Проще продиктовать номер карты привата, чем объяснить - какие есть более удобные способы передачи денег 8)
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:23

Re: Конкорд

  Vorlon написав:MASolomko
Можно вообще не пользоваться приматом...
Для меня это из области фантастики. Причина в том, что в моем регионе не все банки кредитуют или присутствуют. Да и программу минимум он выполняет более достаточно без каких-либо комиссий.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:00

  Банк Конкорд написав:
  wig написав:
  Банк Конкорд написав:uaprofi
Фирменные брендированные конфеты? Нового формата :)

Мелковато для банка.
Мое предложение - 100 баксов ему на инджой.
Ведь uaprofi реально помог вам стать лучше.

При всем моем желании, раздавать деньги, даже действительно за очень большой толчок банку, я не могу! Но я могу предоставить брендированный подарок. Если uaprofi напишет в ЛС данные отправки, то подарок сегодня же к нему уедет


конфеты тоже хорошо))) :D
:!: универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:32

Банк Конкорд Порада банку. :P Ви перед тим, як щось робитимете надалі, зайдіть сюди на консультацію. :P Безкоштовна. Можна кАнхфєти, звісно, на знак вдячності переслати. Смакував ті цукерочки, сподобалися. :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:09

  wig написав:
  clientage написав:поддерживаю, нуна дать поручение ОфПреду написать для Соседок представление на премирование

Кстати, напомните, кто этот герой?
Давайте хоть сами плюсов в репу накидаем.

Може це я? :oops:
Найбільша нагорода...що СоСо став трішечки кращим. :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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