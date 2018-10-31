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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 503504505506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:48

  Alex_ki написав:Эх, коктейли мимо пролетают, завтра рано уезжаю из города
Шо же такое, мохито не наливали, когда депо заносил, а тут ещё такое

Про які коктейлі йде мова? Сосєдки знов пАляну десь накривають і пригощають? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:48

  Alex_ki написав:Эх, коктейли мимо пролетают, завтра рано уезжаю из города
Шо же такое, мохито не наливали, когда депо заносил, а тут ещё такое

Що, де, коли наливають...відстав від життя? :)
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:49

Re: Конкорд

Завтра ждем Вас на безлимитную коктейль-party в честь открытия нового отделения Concord bank по адресу: Киев, Николая Гринченка, 4, БЦ «Горизонт Парк», 1 этаж!
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:52

Re: Конкорд

  Alex_ki написав:безлимитную коктейль-party

Відчувається солідність міроприємства.
Коктейлі містять алкоголь? :wink:
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 01 лис, 2018 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:52

Re: Конкорд

  Alex_ki написав:Завтра ждем Вас на безлимитную коктейль-party в честь открытия нового отделения Concord bank по адресу: Киев, Николая Гринченка, 4, БЦ «Горизонт Парк», 1 этаж!

і з якого часу по який?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:03

Re: Конкорд

.....скільки бажаючих на хаяву...випити :lol: ....одним словом , якщо банк десь трішки накосячить достатньо "виставитись" і критикани щезнуть як сніг по весні :D
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:37

Re: Конкорд

Залишилось тільки в податкову дані про дохід фіз.осіб навчитись передавати...
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:48

korovas2

а по валютным картам что исправились?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:20

Re: Конкорд

Да, исправились.
Сегодня об этом написал представитель:
viewtopic.php?p=4487373#p4487373
MASolomko
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