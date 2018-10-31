Про які коктейлі йде мова? Сосєдки знов пАляну десь накривають і пригощають?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:48
Про які коктейлі йде мова? Сосєдки знов пАляну десь накривають і пригощають?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:48
Що, де, коли наливають...відстав від життя?
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:49
Re: Конкорд
Завтра ждем Вас на безлимитную коктейль-party в честь открытия нового отделения Concord bank по адресу: Киев, Николая Гринченка, 4, БЦ «Горизонт Парк», 1 этаж!
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:52
Re: Конкорд
Відчувається солідність міроприємства.
Коктейлі містять алкоголь?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 01 лис, 2018 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:52
Re: Конкорд
і з якого часу по який?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:03
Re: Конкорд
.....скільки бажаючих на хаяву...випити ....одним словом , якщо банк десь трішки накосячить достатньо "виставитись" і критикани щезнуть як сніг по весні
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:37
Re: Конкорд
Залишилось тільки в податкову дані про дохід фіз.осіб навчитись передавати...
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:48
korovas2
а по валютным картам что исправились?
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:20
Re: Конкорд
Да, исправились.
Сегодня об этом написал представитель:
viewtopic.php?p=4487373#p4487373
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