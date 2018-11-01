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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 504505506507 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 32 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 19% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 6% 2 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 31% 10 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 31% 10 Всього голосів : 32 Додано: Чет 01 лис, 2018 18:48 Чем ото хохмить, лучше зацените скорость реакции. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

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Повідомлень: 3561 З нами з: 06.01.12 Подякував: 55 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 21:29 wig написав: Чем ото хохмить, лучше зацените скорость реакции. Чем ото хохмить, лучше зацените скорость реакции.



скорость реакции заценили ... это факт ... но это тока положительно характеризует нашего саппорта, что выполняет свою работу и доносит народные возмущения до руководства



но сам прецедент (как по валютным картам так и по налогообложению кешбека) говорит, что тут все плачевно ... конь открыл для себя Америку ... оказывается, что то, что можно было 20 лет делать по картам других банков (платить валютными картами на территории Украины в гривнах), для этого понадобился "глубокий юридический анализ" ... у меня такое ощущение, что все сотрудники этих профильных подразделений (и начальники их в т.ч.) до Коня в банковской сфере вообще не работали и банковскими продуктами сами никогда не пользовались даже как клиенты банка - ну может зарплату в банкомате снимали максимум ... тот ответ, что дал профильный департамент по валютным картам первоначально - это было позорище, профнепригодность с волчьим билетом без права помилования. Тоже самое касается и ответа по налогообложению кешбека. скорость реакции заценили ... это факт ... но это тока положительно характеризует нашего саппорта, что выполняет свою работу и доносит народные возмущения до руководствано сам прецедент (как по валютным картам так и по налогообложению кешбека) говорит, что тут все плачевно ... конь открыл для себя Америку ... оказывается, что то, что можно было 20 лет делать по картам других банков (платить валютными картами на территории Украины в гривнах), для этого понадобился "глубокий юридический анализ" ... у меня такое ощущение, что все сотрудники этих профильных подразделений (и начальники их в т.ч.) до Коня в банковской сфере вообще не работали и банковскими продуктами сами никогда не пользовались даже как клиенты банка - ну может зарплату в банкомате снимали максимум ... тот ответ, что дал профильный департамент по валютным картам первоначально - это было позорище, профнепригодность с волчьим билетом без права помилования. Тоже самое касается и ответа по налогообложению кешбека. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35350 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5624 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 22:01 IMPRINTER написав: wig написав: Чем ото хохмить, лучше зацените скорость реакции. Чем ото хохмить, лучше зацените скорость реакции.



скорость реакции заценили ... это факт ... но это тока положительно характеризует нашего саппорта, что выполняет свою работу и доносит народные возмущения до руководства



но сам прецедент (как по валютным картам так и по налогообложению кешбека) говорит, что тут все плачевно ... конь открыл для себя Америку ... оказывается, что то, что можно было 20 лет делать по картам других банков (платить валютными картами на территории Украины в гривнах), для этого понадобился "глубокий юридический анализ" ... у меня такое ощущение, что все сотрудники этих профильных подразделений (и начальники их в т.ч.) до Коня в банковской сфере вообще не работали и банковскими продуктами сами никогда не пользовались даже как клиенты банка - ну может зарплату в банкомате снимали максимум ... тот ответ, что дал профильный департамент по валютным картам первоначально - это было позорище, профнепригодность с волчьим билетом без права помилования. Тоже самое касается и ответа по налогообложению кешбека. скорость реакции заценили ... это факт ... но это тока положительно характеризует нашего саппорта, что выполняет свою работу и доносит народные возмущения до руководствано сам прецедент (как по валютным картам так и по налогообложению кешбека) говорит, что тут все плачевно ... конь открыл для себя Америку ... оказывается, что то, что можно было 20 лет делать по картам других банков (платить валютными картами на территории Украины в гривнах), для этого понадобился "глубокий юридический анализ" ... у меня такое ощущение, что все сотрудники этих профильных подразделений (и начальники их в т.ч.) до Коня в банковской сфере вообще не работали и банковскими продуктами сами никогда не пользовались даже как клиенты банка - ну может зарплату в банкомате снимали максимум ... тот ответ, что дал профильный департамент по валютным картам первоначально - это было позорище, профнепригодность с волчьим билетом без права помилования. Тоже самое касается и ответа по налогообложению кешбека.

Ух, як ти нещадно коня нагайкою відхлестав... Ух, як ти нещадно коня нагайкою відхлестав... У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 25569 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1644 раз. Подякували: 1917 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 22:10 Alex_ki написав: Завтра ждем Вас на безлимитную коктейль-party в честь открытия нового отделения Concord bank по адресу: Киев, Николая Гринченка, 4, БЦ «Горизонт Парк», 1 этаж! Завтра ждем Вас на безлимитную коктейль-party в честь открытия нового отделения Concord bank по адресу: Киев, Николая Гринченка, 4, БЦ «Горизонт Парк», 1 этаж!

Эт на Байковом шоли? Та хелавин вчера ж был! Эт на Байковом шоли? Та хелавин вчера ж был! ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26102 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2084 раз. Подякували: 2959 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 22:55 так что спасибо офпреду. А вот "коммерцийний інвестиційний банк", до сих пор не знает что с валютных карт можно снимать валюту в кассе и разные экспертизы проводить не собираетсятак что спасибо офпреду. demichh Повідомлень: 1832 З нами з: 09.12.10 Подякував: 106 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 504505506507 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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