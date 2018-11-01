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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:48
Чем ото хохмить, лучше зацените скорость реакции.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 21:29
скорость реакции заценили ... это факт ... но это тока положительно характеризует нашего саппорта, что выполняет свою работу и доносит народные возмущения до руководства
но сам прецедент (как по валютным картам так и по налогообложению кешбека) говорит, что тут все плачевно ... конь открыл для себя Америку ... оказывается, что то, что можно было 20 лет делать по картам других банков (платить валютными картами на территории Украины в гривнах), для этого понадобился "глубокий юридический анализ" ... у меня такое ощущение, что все сотрудники этих профильных подразделений (и начальники их в т.ч.) до Коня в банковской сфере вообще не работали и банковскими продуктами сами никогда не пользовались даже как клиенты банка - ну может зарплату в банкомате снимали максимум ... тот ответ, что дал профильный департамент по валютным картам первоначально - это было позорище, профнепригодность с волчьим билетом без права помилования. Тоже самое касается и ответа по налогообложению кешбека.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:01
Ух, як ти нещадно коня нагайкою відхлестав...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:10
Эт на Байковом шоли? Та хелавин вчера ж был!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:55
А вот "коммерцийний інвестиційний банк", до сих пор не знает что с валютных карт можно снимать валюту в кассе и разные экспертизы проводить не собирается так что спасибо офпреду.
Додано: Чет 01 лис, 2018 23:29
Re: Конкорд
..так ото ж..) не беда что есть огрехи в работе , беда когда не слышат и не реагируют на вполне аргументированные замечания )
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