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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 504505506507

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:48

Чем ото хохмить, лучше зацените скорость реакции.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:29

  wig написав:Чем ото хохмить, лучше зацените скорость реакции.


скорость реакции заценили ... это факт ... но это тока положительно характеризует нашего саппорта, что выполняет свою работу и доносит народные возмущения до руководства

но сам прецедент (как по валютным картам так и по налогообложению кешбека) говорит, что тут все плачевно ... конь открыл для себя Америку ... оказывается, что то, что можно было 20 лет делать по картам других банков (платить валютными картами на территории Украины в гривнах), для этого понадобился "глубокий юридический анализ" ... у меня такое ощущение, что все сотрудники этих профильных подразделений (и начальники их в т.ч.) до Коня в банковской сфере вообще не работали и банковскими продуктами сами никогда не пользовались даже как клиенты банка - ну может зарплату в банкомате снимали максимум ... тот ответ, что дал профильный департамент по валютным картам первоначально - это было позорище, профнепригодность с волчьим билетом без права помилования. Тоже самое касается и ответа по налогообложению кешбека.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:01

  IMPRINTER написав:
  wig написав:Чем ото хохмить, лучше зацените скорость реакции.


скорость реакции заценили ... это факт ... но это тока положительно характеризует нашего саппорта, что выполняет свою работу и доносит народные возмущения до руководства

но сам прецедент (как по валютным картам так и по налогообложению кешбека) говорит, что тут все плачевно ... конь открыл для себя Америку ... оказывается, что то, что можно было 20 лет делать по картам других банков (платить валютными картами на территории Украины в гривнах), для этого понадобился "глубокий юридический анализ" ... у меня такое ощущение, что все сотрудники этих профильных подразделений (и начальники их в т.ч.) до Коня в банковской сфере вообще не работали и банковскими продуктами сами никогда не пользовались даже как клиенты банка - ну может зарплату в банкомате снимали максимум ... тот ответ, что дал профильный департамент по валютным картам первоначально - это было позорище, профнепригодность с волчьим билетом без права помилования. Тоже самое касается и ответа по налогообложению кешбека.

Ух, як ти нещадно коня нагайкою відхлестав... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:10

  Alex_ki написав:Завтра ждем Вас на безлимитную коктейль-party в честь открытия нового отделения Concord bank по адресу: Киев, Николая Гринченка, 4, БЦ «Горизонт Парк», 1 этаж!

Эт на Байковом шоли? Та хелавин вчера ж был! :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:55

А вот "коммерцийний інвестиційний банк", до сих пор не знает что с валютных карт можно снимать валюту в кассе и разные экспертизы проводить не собирается :) так что спасибо офпреду.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:29

Re: Конкорд

  demichh написав:так что спасибо офпреду

..так ото ж..) не беда что есть огрехи в работе , беда когда не слышат и не реагируют на вполне аргументированные замечания )
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:17

Банк Конкорд

Добрый день.
Конкорд начал блокировать переводы с карты на карту через platon.
Идет сразу отказ без появления проверки 3д.
Поддержка Конкорда говорит запрос не поступает.
Поддержка Платона говорит, что блокировка идет по решению руководства Конкорда. Когда вопрос решится не известно.
Снимите блокировку, или хотя бы прокомментируйте.
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:25

Конкорд Банк / Concord bank
1 ч. ·
До уваги! Сьогодні з 17.00 до 19.00 на лінії цілодобової клієнтської підтримки чергує особисто керівник роздрібного бізнесу Оксана Мунтян.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:26

  Andi_30 написав:Банк Конкорд

Добрый день.
Конкорд начал блокировать переводы с карты на карту через platon.
Идет сразу отказ без появления проверки 3д.
Поддержка Конкорда говорит запрос не поступает.
Поддержка Платона говорит, что блокировка идет по решению руководства Конкорда. Когда вопрос решится не известно.
Снимите блокировку, или хотя бы прокомментируйте.

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Гроші поступають на картку будь-якого банку країни за хвилину;
Найменша можлива комісія за переказ: 0,5% на картки інших банків, 0% на картки Конкорд банку
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