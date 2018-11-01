Додано: Чет 01 лис, 2018 21:29

wig написав: Чем ото хохмить, лучше зацените скорость реакции. Чем ото хохмить, лучше зацените скорость реакции.

скорость реакции заценили ... это факт ... но это тока положительно характеризует нашего саппорта, что выполняет свою работу и доносит народные возмущения до руководствано сам прецедент (как по валютным картам так и по налогообложению кешбека) говорит, что тут все плачевно ... конь открыл для себя Америку ... оказывается, что то, что можно было 20 лет делать по картам других банков (платить валютными картами на территории Украины в гривнах), для этого понадобился "глубокий юридический анализ" ... у меня такое ощущение, что все сотрудники этих профильных подразделений (и начальники их в т.ч.) до Коня в банковской сфере вообще не работали и банковскими продуктами сами никогда не пользовались даже как клиенты банка - ну может зарплату в банкомате снимали максимум ... тот ответ, что дал профильный департамент по валютным картам первоначально - это было позорище, профнепригодность с волчьим билетом без права помилования. Тоже самое касается и ответа по налогообложению кешбека.