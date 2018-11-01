Добрый день. Конкорд начал блокировать переводы с карты на карту через platon. Идет сразу отказ без появления проверки 3д. Поддержка Конкорда говорит запрос не поступает. Поддержка Платона говорит, что блокировка идет по решению руководства Конкорда. Когда вопрос решится не известно. Снимите блокировку, или хотя бы прокомментируйте.
Да просто вывести от Коня все гроши дай усьоо У той же Вали 10% на Уни, а тут 11% будет. Давайдосвиданя, луШЫй
А Бабай аж 16% пропонує.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Добрый день. Конкорд начал блокировать переводы с карты на карту через platon. Идет сразу отказ без появления проверки 3д. Поддержка Конкорда говорит запрос не поступает. Поддержка Платона говорит, что блокировка идет по решению руководства Конкорда. Когда вопрос решится не известно. Снимите блокировку, или хотя бы прокомментируйте.
Да просто вывести от Коня все гроши дай усьоо У той же Вали 10% на Уни, а тут 11% будет. Давайдосвиданя, луШЫй
А Бабай аж 16% пропонує.
А шо там с ИБ? Хоть есть шото отдалённо похожее на Икону или РайФон? И там 16% на неснижаемый остаток, тож ХИ-мархетологи мастырят заманухи
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 02 лис, 2018 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
vollena71 написав:Конкорд Банк / Concord bank 1 ч. · До уваги! Сьогодні з 17.00 до 19.00 на лінії цілодобової клієнтської підтримки чергує особисто керівник роздрібного бізнесу Оксана Мунтян. За телефонами (056), (050), (068) 734 50 05 ми чекаємо Ваші будь-які питання, скарги чи пропозиції щодо покращення роботи Конкорд банку! Або пишіть у Viber, WhatsApp чи Telegram