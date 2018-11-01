RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 505506507508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:36

  clientage написав:
  Andi_30 написав:Банк Конкорд

Добрый день.
Конкорд начал блокировать переводы с карты на карту через platon.
Идет сразу отказ без появления проверки 3д.
Поддержка Конкорда говорит запрос не поступает.
Поддержка Платона говорит, что блокировка идет по решению руководства Конкорда. Когда вопрос решится не известно.
Снимите блокировку, или хотя бы прокомментируйте.

Да просто вывести от Коня все гроши дай усьоо
У той же Вали 10% на Уни, а тут 11% будет. Давайдосвиданя, луШЫй :lol: :lol:

А Бабай аж 16% пропонує. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26012
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:38

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Andi_30 написав:Банк Конкорд

Добрый день.
Конкорд начал блокировать переводы с карты на карту через platon.
Идет сразу отказ без появления проверки 3д.
Поддержка Конкорда говорит запрос не поступает.
Поддержка Платона говорит, что блокировка идет по решению руководства Конкорда. Когда вопрос решится не известно.
Снимите блокировку, или хотя бы прокомментируйте.

Да просто вывести от Коня все гроши дай усьоо
У той же Вали 10% на Уни, а тут 11% будет. Давайдосвиданя, луШЫй :lol: :lol:

А Бабай аж 16% пропонує. :wink:

А шо там с ИБ? Хоть есть шото отдалённо похожее на Икону или РайФон? :wink:
И там 16% на неснижаемый остаток, тож ХИ-мархетологи мастырят заманухи :)
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 02 лис, 2018 11:40, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26108
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2084 раз.
Подякували: 2959 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:40

Сlientage, не знаю, ще не клієнт.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26012
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:41

  clientage написав:Да просто вывести от Коня все гроши дай усьоо

Сейчас самая оперативная гривна тут лежит.
Но, если будут блокировать вывод, придется задуматься.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3565
З нами з: 06.01.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:08

Конкуренція нарастає...Коню тре чухатися скоріше... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25569
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:10

Наши проценты по картам и депо пошли на вечеринки :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6449
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4300 раз.
Подякували: 1502 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:15

Re: Конкорд

vollena71 написав:Конкорд Банк / Concord bank
1 ч. ·
До уваги! Сьогодні з 17.00 до 19.00 на лінії цілодобової клієнтської підтримки чергує особисто керівник роздрібного бізнесу Оксана Мунтян.
За телефонами (056), (050), (068) 734 50 05 ми чекаємо Ваші будь-які питання, скарги чи пропозиції щодо покращення роботи Конкорд банку!
Або пишіть у Viber, WhatsApp чи Telegram

Аполона коли на гарячку посадять?
korovas2
 
Повідомлень: 342
З нами з: 06.03.15
Подякував: 158 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:36

уже приехали :-)

конфеты говорят шо можно 100К за 30 минут )))

Зображення

и чашка как "бонус"
Зображення

:D
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2186
З нами з: 21.04.11
Подякував: 362 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 505506507508
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Asdушный, klug, kostya77, solomia, uaprofi, vitaliy1111, wolt450, Искатель і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9894)
02.11.2018 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron