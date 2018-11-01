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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:10
uaprofi коврик комплектом шел?
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:10
А где фотки с коктейль-пати, кто-то был?
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demichh
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:17
vollena71 написав:
Andi_30 написав:Банк Конкорд
Добрый день.
Конкорд начал блокировать переводы с карты на карту через platon.
Идет сразу отказ без появления проверки 3д.
Поддержка Конкорда говорит запрос не поступает.
Поддержка Платона говорит, что блокировка идет по решению руководства Конкорда. Когда вопрос решится не известно.
Снимите блокировку, или хотя бы прокомментируйте.
Зустрічай круті оновлення в icON25: миттєві перекази на картки VISA і mastercard – в єдиному вікні!
Гроші поступають на картку будь-якого банку країни за хвилину;
Найменша можлива комісія за переказ: 0,5% на картки інших банків, 0% на картки Конкорд банку
На дохідну Або дебетову зачислится без комиссии? Сервис 0%, а по картам за тарифом %.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:40
п2п з дебетної без комісії?
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