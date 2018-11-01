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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:10
uaprofi коврик комплектом шел?
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:10
А где фотки с коктейль-пати, кто-то был?
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demichh
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:17
vollena71 написав:
Andi_30 написав:Банк Конкорд
Добрый день.
Конкорд начал блокировать переводы с карты на карту через platon.
Идет сразу отказ без появления проверки 3д.
Поддержка Конкорда говорит запрос не поступает.
Поддержка Платона говорит, что блокировка идет по решению руководства Конкорда. Когда вопрос решится не известно.
Снимите блокировку, или хотя бы прокомментируйте.
Зустрічай круті оновлення в icON25: миттєві перекази на картки VISA і mastercard – в єдиному вікні!
Гроші поступають на картку будь-якого банку країни за хвилину;
Найменша можлива комісія за переказ: 0,5% на картки інших банків, 0% на картки Конкорд банку
На дохідну Або дебетову зачислится без комиссии? Сервис 0%, а по картам за тарифом %.
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Інкогніто
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:40
п2п з дебетної без комісії?
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Кочевник
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:48
Andi_30 написав:Банк Конкорд
Добрый день.
Конкорд начал блокировать переводы с карты на карту через platon.
Идет сразу отказ без появления проверки 3д.
Поддержка Конкорда говорит запрос не поступает.
Поддержка Платона говорит, что блокировка идет по решению руководства Конкорда. Когда вопрос решится не известно.
Снимите блокировку, или хотя бы прокомментируйте.
Добрый день,
Извините за ожидание. Конкорд банк не блокировал переводы через platon, но действительно есть тех.проблема и мы в процессе ее решения.
Спасибо, что сообщили
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:51
Банк Конкорд
В декабре у меня заканчивается срок карты "Доходная" (чиповая бесконтактная MasterCard для вкладчика). Как мне её правильно перевыпустить на VISA?
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Vorlon
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:18
Vorlon написав:Банк Конкорд
В декабре у меня заканчивается срок карты "Доходная" (чиповая бесконтактная MasterCard для вкладчика). Как мне её правильно перевыпустить на VISA?
Отправьте пожалуйста Ваше ФИО и последние 4 цифры карты в ЛС, чтобы можно было правильно Вам ответить
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 27 раз.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:47
vollena71 написав:
Andi_30 написав:Банк Конкорд
Добрый день.
Конкорд начал блокировать переводы с карты на карту через platon.
Идет сразу отказ без появления проверки 3д.
Поддержка Конкорда говорит запрос не поступает.
Поддержка Платона говорит, что блокировка идет по решению руководства Конкорда. Когда вопрос решится не известно.
Снимите блокировку, или хотя бы прокомментируйте.
Зустрічай круті оновлення в icON25: миттєві перекази на картки VISA і mastercard – в єдиному вікні!
Гроші поступають на картку будь-якого банку країни за хвилину;
Найменша можлива комісія за переказ: 0,5% на картки інших банків, 0% на картки Конкорд банку
При попытке тестового пополнения Доходной с Пумбовской карты - сразу засветило комиссию.
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oksana--61
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