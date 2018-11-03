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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лис, 2018 23:16
Re: Конкорд
tarasum, поки що тільки у відділені. Над дистанційним оформленням працюють.
Додано: Нед 04 лис, 2018 09:25
Думаю, что со следующего дня проводки по счёту, т.е. когда пополнение отобразится в выписке.
Я уже задавал этот вопрос, но офпред не ответил
Додано: Нед 04 лис, 2018 16:19
Re: Конкорд
Вопрос к офпреду.
Если прописка сменилась полгода назад, но лично уведомить возможности не было. Как быть?
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:27
Листом, з копією сторінки з реєстрацією.
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