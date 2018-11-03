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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 507508509510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:16

Re: Конкорд

tarasum, поки що тільки у відділені. Над дистанційним оформленням працюють.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 09:25

  mustbe написав:Навеяло обсуждением в соседней ветке:
когда начинают капать проценты при пополнении Доходной через p2p ?
Через один банковский день ?
Если пополнить в пятницу/субботу/воскресенье - проценты со вторника ?


Думаю, что со следующего дня проводки по счёту, т.е. когда пополнение отобразится в выписке.
Я уже задавал этот вопрос, но офпред не ответил
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:19

Re: Конкорд

Вопрос к офпреду.
Если прописка сменилась полгода назад, но лично уведомить возможности не было. Как быть?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:27

  freelanc написав:Вопрос к офпреду.
Если прописка сменилась полгода назад, но лично уведомить возможности не было. Как быть?

Листом, з копією сторінки з реєстрацією.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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  #<1 ... 507508509510
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