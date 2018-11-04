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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лис, 2018 23:16
tarasum, поки що тільки у відділені. Над дистанційним оформленням працюють.
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MASolomko
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Додано: Нед 04 лис, 2018 09:25
mustbe написав:
Навеяло обсуждением в соседней ветке:
когда начинают капать проценты при пополнении Доходной через p2p ?
Через один банковский день ?
Если пополнить в пятницу/субботу/воскресенье - проценты со вторника ?
Думаю, что со следующего дня проводки по счёту, т.е. когда пополнение отобразится в выписке.
Я уже задавал этот вопрос, но офпред не ответил
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HackStock
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Додано: Нед 04 лис, 2018 16:19
Вопрос к офпреду.
Если прописка сменилась полгода назад, но лично уведомить возможности не было. Как быть?
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freelanc
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:27
freelanc написав:Вопрос к офпреду.
Если прописка сменилась полгода назад, но лично уведомить возможности не было. Как быть?
Листом, з копією сторінки з реєстрацією.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 09:22
або зайти власноруч на 10 хв і оновити дані
ще не чув щоб були якісь проблеми через не-оновлення даних в банку (ну хіба є один критичний виняток, про які усі знають
)
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greenozon
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Додано: Пон 05 лис, 2018 14:27
freelanc написав:
Если прописка сменилась полгода назад, но лично уведомить возможности не было. Как быть?
При изменении прописки, необходимо обратиться лично в отделение и предоставить оригинал паспорта. Менеджер отделения снимет копию страниц паспорта с новой пропиской, которую заверяет клиент и менеджер.
Если нет такой возможностиб можно направить в Банк письмо с уведомлением копий страниц паспорта с новой пропиской, заверенных нотариально.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:00
HackStock написав: mustbe написав:
Навеяло обсуждением в соседней ветке:
когда начинают капать проценты при пополнении Доходной через p2p ?
Через один банковский день ?
Если пополнить в пятницу/субботу/воскресенье - проценты со вторника ?
Думаю, что со следующего дня проводки по счёту, т.е. когда пополнение отобразится в выписке.
Я уже задавал этот вопрос, но офпред не ответил
Спасибо злосчастному новому бэку: если p2p совершается до 18.00 рабочего дня, то деньги на счет зачисляются в тот же день, и соответвенно проценты со след.дня
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:15
Банк Конкорд написав: HackStock написав: mustbe написав:
Навеяло обсуждением в соседней ветке:
когда начинают капать проценты при пополнении Доходной через p2p ?
Через один банковский день ?
Если пополнить в пятницу/субботу/воскресенье - проценты со вторника ?
Думаю, что со следующего дня проводки по счёту, т.е. когда пополнение отобразится в выписке.
Я уже задавал этот вопрос, но офпред не ответил
Спасибо злосчастному новому бэку: если p2p совершается до 18.00 рабочего дня, то деньги на счет зачисляются в тот же день, и соответвенно проценты со след.дня
А када Злосчастный новый Бэк научится рисовать актуальную красивую Выписку?
И даж конвертил бы её, например, в ПДФку с куруглой лиловой пешатью
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:19
clientage написав: Банк Конкорд написав:
Спасибо злосчастному новому бэку: если p2p совершается до 18.00 рабочего дня, то деньги на счет зачисляются в тот же день, и соответвенно проценты со след.дня
А када Злосчастный новый Бэк научится рисовать актуальную красивую Выписку?
И даж конвертил бы её, например, в ПДФку с куруглой лиловой пешатью
Надеемся скоро! Он обучается хуже маленьких детей
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:28
Банк Конкорд,
А с чем связаны столь серьезные кадровые перестановки?
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guntherhouse777
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