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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 508509510511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:29

  guntherhouse777 написав:Банк Конкорд,
А с чем связаны столь серьезные кадровые перестановки?

Вы о чем?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 558
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:31

  Банк Конкорд написав:
  guntherhouse777 написав:Банк Конкорд,
А с чем связаны столь серьезные кадровые перестановки?

Вы о чем?

О смене предправления.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3650
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 255 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:48

  guntherhouse777 написав:
  Банк Конкорд написав:
  guntherhouse777 написав:Банк Конкорд,
А с чем связаны столь серьезные кадровые перестановки?

Вы о чем?

О смене предправления.

Хто в. о.?
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Повідомлень: 26030
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
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  #<1 ... 508509510511
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