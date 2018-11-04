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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:29
guntherhouse777 написав:
Банк Конкорд,
А с чем связаны столь серьезные кадровые перестановки?
Вы о чем?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:31
Банк Конкорд написав: guntherhouse777 написав:
Банк Конкорд,
А с чем связаны столь серьезные кадровые перестановки?
Вы о чем?
О смене предправления.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:48
guntherhouse777 написав: Банк Конкорд написав: guntherhouse777 написав:
Банк Конкорд,
А с чем связаны столь серьезные кадровые перестановки?
Вы о чем?
О смене предправления.
Хто в. о.?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 16:10
Банк Конкорд написав:
При изменении прописки, необходимо обратиться лично в отделение и предоставить оригинал паспорта.
В любое отделение, или только в то, где открывались счета?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 16:25
guntherhouse777 написав: Банк Конкорд написав: guntherhouse777 написав:
Банк Конкорд,
А с чем связаны столь серьезные кадровые перестановки?
Вы о чем?
О смене предправления.
Меняйло В.Ф. пошел на повыешние - Советник Председателя Наб.Совета
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Додано: Пон 05 лис, 2018 16:26
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В.о. Савченко Михаил Александрович
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Додано: Пон 05 лис, 2018 16:27
Банк Конкорд написав:
Меняйло В.Ф. пошел на повыешние - Советник Председателя Наб.Совета
какой же это повышение? обычно так выглядит почетное увольнение
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Stringer
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1
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:00
Stringer написав: Банк Конкорд написав:
Меняйло В.Ф. пошел на повыешние - Советник Председателя Наб.Совета
какой же это повышение? обычно так выглядит почетное увольнение
Радником до Оленки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:07
А будет предправления Юрий Задоя. Этот же он недавно немножко в коллцентре работал?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:09
guntherhouse777 написав:
А будет предправления Юрий Задоя. Этот же он недавно немножко в коллцентре работал?
Все верно
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