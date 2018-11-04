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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 509510511512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:34

  Банк Конкорд написав:При изменении прописки, необходимо обратиться лично в отделение и предоставить оригинал паспорта.

В любое отделение, или только в то, где открывались счета?

Доходную в USD и EUR дебит можно оформить? Снять в валюте счета тоже можно?
freelanc
 
Повідомлень: 7
З нами з: 04.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:08

как в иб создать шаблон платежа по реквизитам?
J
 
Повідомлень: 4109
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Подякував: 15 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:13

  J написав:как в иб создать шаблон платежа по реквизитам?

Після оплати зберегти.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26048
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:23

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:как в иб создать шаблон платежа по реквизитам?

Після оплати зберегти.

без оплати ніяк?
J
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 19.01.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:36

J, не робив, не знаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26048
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
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  #<1 ... 509510511512
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