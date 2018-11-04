В любое отделение, или только в то, где открывались счета?
Доходную в USD и EUR дебит можно оформить? Снять в валюте счета тоже можно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:34
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:13
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:23
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:36
J, не робив, не знаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:13
J тільки після оплати...не забудь те ставити галочку для збереження
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:09
робите оплату, код оплати не вводите. шаблон залишиться
промокод від Мінфіна UF9U733
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