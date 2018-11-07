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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:34
Банк Конкорд написав:
При изменении прописки, необходимо обратиться лично в отделение и предоставить оригинал паспорта.
В любое отделение, или только в то, где открывались счета?
Доходную в USD и EUR дебит можно оформить? Снять в валюте счета тоже можно?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:08
как в иб создать шаблон платежа по реквизитам?
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J
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:13
J написав:
как в иб создать шаблон платежа по реквизитам?
Після оплати зберегти.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:23
Квесторе_поверніться написав: J написав:
как в иб создать шаблон платежа по реквизитам?
Після оплати зберегти.
без оплати ніяк?
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J
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:36
J, не робив, не знаю.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:13
J тільки після оплати...не забудь те ставити галочку для збереження
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Додано: Пон 05 лис, 2018 20:09
J написав: Квесторе_поверніться написав: J написав:
как в иб создать шаблон платежа по реквизитам?
Після оплати зберегти.
без оплати ніяк?
робите оплату, код оплати не вводите. шаблон залишиться
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:50
Банк Конкорд написав:
При изменении прописки, необходимо обратиться лично в отделение и предоставить оригинал паспорта.
В любое отделение, или только в то, где открывались счета?
Доходную в USD и EUR дебит можно оформить? Снять в валюте счета тоже можно?
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freelanc
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:34
freelanc написав: Банк Конкорд написав:
При изменении прописки, необходимо обратиться лично в отделение и предоставить оригинал паспорта.
В любое отделение, или только в то, где открывались счета?
Доходную в USD и EUR дебит можно оформить? Снять в валюте счета тоже можно?
Доброе утро, извините за ожидание!
В валюте можно открыть карту inJoy (3% на остаток на USD), снимать в валюте счета можно в отделении банка.
Оригинал паспорта можно принести в любое отделение
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Чет 08 лис, 2018 00:04
Які плани в конкорд банку оформлення карт банк дистанційно,тобто доставка по Україні? Є терміни чи невизначений термін
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tarasum
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