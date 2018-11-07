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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 510511512513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:46

Тупорылая икона не присылает код для входа в себя любимую.

UPD. Вернее - присылает, но с задержкой в полчаса, тогда как таймаут ввода - 12 минут
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:20

На водафон за секунду долетает.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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З нами з: 06.01.12
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Подякували: 211 раз.
 
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