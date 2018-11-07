Тупорылая икона не присылает код для входа в себя любимую.
UPD. Вернее - присылает, но с задержкой в полчаса, тогда как таймаут ввода - 12 минут
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:46
Тупорылая икона не присылает код для входа в себя любимую.
UPD. Вернее - присылает, но с задержкой в полчаса, тогда как таймаут ввода - 12 минут
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:20
На водафон за секунду долетает.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
|