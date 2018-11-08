Банк Конкорд написав: Доходную в USD и EUR дебит можно оформить? Снять в валюте счета тоже можно?[/b]
Доброе утро, извините за ожидание! В валюте можно открыть карту inJoy (3% на остаток на USD), снимать в валюте счета можно в отделении банка. [/quote] Injoy бесплатная? Без комиссии за пополнить/снять?
freelanc написав:Injoy бесплатная? Без комиссии за пополнить/снять?
https://concord.ua/uploads/redactor/5bd1dadd43bd9.pdf Открытие бесплатное, доп.карты и перевыпуск платные. Пополнение налом: касса банка, терминалы (тропинка привата) - без комиссий В icON25: между своими картами и другого клиента банка - без комиссий Безналом с другого счета нашего банка - 0.5% мин 1грн Со счетов дугих банков - 1% мин 5грн
Снятние во всех банкоматах страны - без комиссий +5% кэшбэк на фастфуды и кофейни
freelanc написав:Injoy бесплатная? Без комиссии за пополнить/снять?
https://concord.ua/uploads/redactor/5bd1dadd43bd9.pdf Открытие бесплатное, доп.карты и перевыпуск платные. Пополнение налом: касса банка, терминалы (тропинка привата) - без комиссий В icON25: между своими картами и другого клиента банка - без комиссий Безналом с другого счета нашего банка - 0.5% мин 1грн Со счетов дугих банков - 1% мин 5грн
Снятние во всех банкоматах страны - без комиссий +5% кэшбэк на фастфуды и кофейни
Отлично! В Киеве их можно оформить, да? Она не именная?