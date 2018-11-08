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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 510511512513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:46

Тупорылая икона не присылает код для входа в себя любимую.

UPD. Вернее - присылает, но с задержкой в полчаса, тогда как таймаут ввода - 12 минут
mustbe
 
Повідомлень: 819
З нами з: 27.12.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:20

На водафон за секунду долетает.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3576
З нами з: 06.01.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 211 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:04

  Банк Конкорд написав:
Доходную в USD и EUR дебит можно оформить? Снять в валюте счета тоже можно?[/b]

Доброе утро, извините за ожидание!
В валюте можно открыть карту inJoy (3% на остаток на USD), снимать в валюте счета можно в отделении банка.
[/quote]
Injoy бесплатная? Без комиссии за пополнить/снять?
freelanc
 
Повідомлень: 10
З нами з: 04.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:33

  freelanc написав:Injoy бесплатная? Без комиссии за пополнить/снять?

https://concord.ua/uploads/redactor/5bd1dadd43bd9.pdf
Открытие бесплатное, доп.карты и перевыпуск платные.
Пополнение налом: касса банка, терминалы (тропинка привата) - без комиссий
В icON25: между своими картами и другого клиента банка - без комиссий
Безналом с другого счета нашего банка - 0.5% мин 1грн
Со счетов дугих банков - 1% мин 5грн

Снятние во всех банкоматах страны - без комиссий
+5% кэшбэк на фастфуды и кофейни
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 564
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:35

  Банк Конкорд написав:
  freelanc написав:Injoy бесплатная? Без комиссии за пополнить/снять?

https://concord.ua/uploads/redactor/5bd1dadd43bd9.pdf
Открытие бесплатное, доп.карты и перевыпуск платные.
Пополнение налом: касса банка, терминалы (тропинка привата) - без комиссий
В icON25: между своими картами и другого клиента банка - без комиссий
Безналом с другого счета нашего банка - 0.5% мин 1грн
Со счетов дугих банков - 1% мин 5грн

Снятние во всех банкоматах страны - без комиссий
+5% кэшбэк на фастфуды и кофейни

Отлично! В Киеве их можно оформить, да? Она не именная?
freelanc
 
Повідомлень: 10
З нами з: 04.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:45

freelanc
Нужно! :D
2 адреса:
ул. Николая Гринченко, 4 (БЦ Горизонт)
ул. Ярославов Вал, 17а
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 564
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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  #<1 ... 510511512513
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