Банк Конкорд написав: Доходную в USD и EUR дебит можно оформить? Снять в валюте счета тоже можно?[/b]
Доброе утро, извините за ожидание! В валюте можно открыть карту inJoy (3% на остаток на USD), снимать в валюте счета можно в отделении банка. [/quote] Injoy бесплатная? Без комиссии за пополнить/снять?
freelanc написав:Injoy бесплатная? Без комиссии за пополнить/снять?
https://concord.ua/uploads/redactor/5bd1dadd43bd9.pdf Открытие бесплатное, доп.карты и перевыпуск платные. Пополнение налом: касса банка, терминалы (тропинка привата) - без комиссий В icON25: между своими картами и другого клиента банка - без комиссий Безналом с другого счета нашего банка - 0.5% мин 1грн Со счетов дугих банков - 1% мин 5грн
Снятние во всех банкоматах страны - без комиссий +5% кэшбэк на фастфуды и кофейни
freelanc написав:Injoy бесплатная? Без комиссии за пополнить/снять?
https://concord.ua/uploads/redactor/5bd1dadd43bd9.pdf Открытие бесплатное, доп.карты и перевыпуск платные. Пополнение налом: касса банка, терминалы (тропинка привата) - без комиссий В icON25: между своими картами и другого клиента банка - без комиссий Безналом с другого счета нашего банка - 0.5% мин 1грн Со счетов дугих банков - 1% мин 5грн
Снятние во всех банкоматах страны - без комиссий +5% кэшбэк на фастфуды и кофейни
Отлично! В Киеве их можно оформить, да? Она не именная?
Туда даже развозка БЦ ездит http://nhps.com.ua/ru/contacts : Расписание движения автобусов по маршруту: м. "Дворец Украины" - Бизнес центр "Horizon Park Business Center" Отправление от м. "Дворец Украина" Отправление от "Horizon Park Business Center" 8:10 8:30 8:30 9:00 8:45 9:30 9:00 10:15 9:15 11:15 9:45 13:15 10:30 14:15 11:30 16:15 13:30 17:15 14:30 17:45 16:30 18:05 17:30 18:15 18:30 18:30 19:30 19:10 19:45