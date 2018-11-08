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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 511512513514

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:56

Re: Конкорд

Injoy у валюті маї всі ті самі переваги? Окрім відсотків на залишок і відсутності кешбека?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:07

Re: Конкорд

Кочевник написав:Injoy у валюті маї всі ті самі переваги? Окрім відсотків на залишок і відсутності кешбека?
В доларах 3% на залишок.
Zochan
 
Повідомлень: 161
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11

Re: Конкорд

Про відсоток на залишок я вже писав, що ознайомлений.
А всі інші плюшки? В тому числі й поповнення через Зелену тумбу Привата? А також бескоштовне відкриття?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11

Re: Конкорд

  Zochan написав:В доларах 3% на залишок.


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в ПБ це річний (!) нерозривний (!) депо
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