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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:56
Re: Конкорд
Injoy у валюті маї всі ті самі переваги? Окрім відсотків на залишок і відсутності кешбека?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:07
Re: Конкорд
В доларах 3% на залишок.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11
Re: Конкорд
Про відсоток на залишок я вже писав, що ознайомлений.
А всі інші плюшки? В тому числі й поповнення через Зелену тумбу Привата? А також бескоштовне відкриття?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11
Re: Конкорд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:59
Re: Конкорд
Когда почините холды?
2 месяца прошло
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