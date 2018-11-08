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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:56

Re: Конкорд

Injoy у валюті маї всі ті самі переваги? Окрім відсотків на залишок і відсутності кешбека?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:07

Re: Конкорд

Кочевник написав:Injoy у валюті маї всі ті самі переваги? Окрім відсотків на залишок і відсутності кешбека?
В доларах 3% на залишок.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11

Re: Конкорд

Про відсоток на залишок я вже писав, що ознайомлений.
А всі інші плюшки? В тому числі й поповнення через Зелену тумбу Привата? А також бескоштовне відкриття?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11

Re: Конкорд

  Zochan написав:В доларах 3% на залишок.


ЖиРРРРР

в ПБ це річний (!) нерозривний (!) депо
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:59

Re: Конкорд

Когда почините холды?
2 месяца прошло
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:39

Re: Конкорд

..ДОБАВЛЮ ВОПРОСОВ...
когда " почините" ....перевод через платежную систему Платон не идет , почти месяц...это для банка нормально ???...или это новая политика банка и никто не собирается чинить ?...а ведь работало до того и вопросов не было.. так понимаю вы просто конкурентов решили блокировать да ?
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:05

  -VICTOR- написав:..ДОБАВЛЮ ВОПРОСОВ...
когда " почините" ....перевод через платежную систему Платон не идет , почти месяц...это для банка нормально ???...или это новая политика банка и никто не собирается чинить ?...а ведь работало до того и вопросов не было.. так понимаю вы просто конкурентов решили блокировать да ?

Данный вопрос первый раз был задан 2го ноября, и мы ответили, что банк не блокировал переводы. Нам нет в этом смысла, но над тех.проблеммой работаем. Как только будут изменения, сообщу
Спасибо за вопрос
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:25

Банк Конкорд по моим наблюдениям - недели три не работает( еще с прошлого месяца), не всплывает окно для ввода пароля 3Д и как следствие перевод бракуется...Платон проблему знает и показывает в вашу сторону , информируя что вашим службам был направлен запрос...ваши молчат :?
И мне так же кажется что нет смысла...так как по другим каналам все работает , но все же это серьезный вопрос..и решаться неделями не должен ,просьба акцентировать внимание "кого надо" ...спасибо
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:10

  -VICTOR- написав:Банк Конкорд по моим наблюдениям - недели три не работает( еще с прошлого месяца), не всплывает окно для ввода пароля 3Д и как следствие перевод бракуется...Платон проблему знает и показывает в вашу сторону , информируя что вашим службам был направлен запрос...ваши молчат :?
И мне так же кажется что нет смысла...так как по другим каналам все работает , но все же это серьезный вопрос..и решаться неделями не должен ,просьба акцентировать внимание "кого надо" ...спасибо

Спасибо, проконтролирую.
Данный вопрос нам был озвучен только 2го числа, когда на ветке спросили в чем дело, и что поддержка Платона, говорит, что блокировка была по распоряжению нашего руководства. Вам получается рассказали еще одну историю, что мы не отвечаем...
Concord bank: concord.ua
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