Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:39

..ДОБАВЛЮ ВОПРОСОВ...

когда " почините" ....перевод через платежную систему Платон не идет , почти месяц...это для банка нормально ???...или это новая политика банка и никто не собирается чинить ?...а ведь работало до того и вопросов не было.. так понимаю вы просто конкурентов решили блокировать да ?

Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45