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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:40
Кочевник, можливо корезоїд тупить...за хвилин 20 мають зайти.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:01
Re: Конкорд
5 мин назад переводил, зашло за 20 мин как всегда.
У привата и через терминал пополнение своей карты официальный регламент 3 дня
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