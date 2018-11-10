|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:40
Кочевник, можливо корезоїд тупить...за хвилин 20 мають зайти.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26186
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:01
5 мин назад переводил, зашло за 20 мин как всегда.
У привата и через терминал пополнение своей карты официальный регламент 3 дня
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 13:50
Доходная ж пополняется по сэп по прямым реквизитам?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8284
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 лис, 2018 13:53
Stringer написав:
Доходная ж пополняется по сэп по прямым реквизитам?
Ну да, за 1%
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6113
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 13:57
Vorlon написав: Stringer написав:
Доходная ж пополняется по сэп по прямым реквизитам?
Ну да, за 1%
Упс, тупанул, придётся через опу....
а вы кстати везде задаёте риторический вопрос про приват
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8284
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 лис, 2018 14:00
через зелёною опу..
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26201
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2089 раз.
- Подякували: 2972 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|