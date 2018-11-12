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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 512513514515

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:40

Кочевник, можливо корезоїд тупить...за хвилин 20 мають зайти.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:01

Re: Конкорд

5 мин назад переводил, зашло за 20 мин как всегда.
У привата и через терминал пополнение своей карты официальный регламент 3 дня
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:50

Re: Конкорд

Доходная ж пополняется по сэп по прямым реквизитам?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:53

  Stringer написав:Доходная ж пополняется по сэп по прямым реквизитам?

Ну да, за 1% ;-)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:57

  Vorlon написав:
  Stringer написав:Доходная ж пополняется по сэп по прямым реквизитам?

Ну да, за 1% ;-)

Упс, тупанул, придётся через опу....
а вы кстати везде задаёте риторический вопрос про приват :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 8319
З нами з: 23.01.13
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:00

через зелёною опу.. :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:13

Наша Оленка, одна з СоСо, занесла в банку 20 млн
https://finclub.net/news/sosedka-vykupa ... nkord.html
а Ви кажете ставки по депо. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26235
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:35

Значит денех у них есть и свои можно забирать... :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:37

  Квесторе_поверніться написав:Наша Оленка, одна з СоСо, занесла в банку 20 млн
https://finclub.net/news/sosedka-vykupa ... nkord.html
а Ви кажете ставки по депо. :(

Тож хату продала? Вермут он доигрался :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26241
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2090 раз.
Подякували: 2979 раз.
 
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  #<1 ... 512513514515
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