Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:40
Кочевник, можливо корезоїд тупить...за хвилин 20 мають зайти.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:01
5 мин назад переводил, зашло за 20 мин как всегда.
У привата и через терминал пополнение своей карты официальный регламент 3 дня
Hack-Stock
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Додано: Нед 11 лис, 2018 13:50
Доходная ж пополняется по сэп по прямым реквизитам?
Stringer
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Додано: Нед 11 лис, 2018 13:53
Stringer написав:
Доходная ж пополняется по сэп по прямым реквизитам?
Ну да, за 1%
Vorlon
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Додано: Нед 11 лис, 2018 13:57
Vorlon написав: Stringer написав:
Доходная ж пополняется по сэп по прямым реквизитам?
Ну да, за 1%
Упс, тупанул, придётся через опу....
а вы кстати везде задаёте риторический вопрос про приват
Stringer
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Додано: Нед 11 лис, 2018 14:00
через зелёною опу..
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:13
Наша Оленка, одна з СоСо, занесла в банку 20 млн
https://finclub.net/news/sosedka-vykupa ... nkord.html
а Ви кажете ставки по депо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 26258
З нами з: 22.11.13
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:35
Значит денех у них есть и свои можно забирать...
demichh
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:37
Тож хату продала? Вермут он доигрался
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:36
clientage написав:
Тож хату продала? Вермут он доигрался
а аполлонычу джерела походження показала?
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IMPRINTER
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