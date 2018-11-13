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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 514515516517>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:59

Це Катерина має поцікавитись де в Оленки 20 млн завалялось. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:49

так они на Троицкой такую хатынку у Брокбизнеса оттяпали на распродаже ж, шо небойсь на одной субаренде флигелька внутреннего наколядовали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:59

VISA

На ФБ интригуют!

ПРИГОТУЙТЕСЬ до диво-картки, яка…захищатиме усі ваші покупки від пошкоджень, втрат і крадіжок, зберігатиме ваші цінності у надійних сейфах і зустрічатиме та супроводжуватиме в аеропортах!

Ми запускаємо продукти VISA із надможливостями, це буде гаряче!


Я так понимаю - будет новая линейка премиальных карт? :roll:

Банк Конкорд
На когда готовиться? ;)
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 14 лис, 2018 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:00

  clientage написав:так они на Троицкой такую хатынку у Брокбизнеса оттяпали на распродаже ж, шо небойсь на одной субаренде флигелька внутреннего наколядовали :)

В Дніпрі?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:02

  Vorlon написав:На ФБ интригуют!

ПРИГОТУЙТЕСЬ до диво-картки, яка…захищатиме усі ваші покупки від пошкоджень, втрат і крадіжок, зберігатиме ваші цінності у надійних сейфах і зустрічатиме та супроводжуватиме в аеропортах!

Ми запускаємо продукти VISA із надможливостями, це буде гаряче!


Я так понимаю - будет новая линейка премиальных карт? :roll:

Банк Конкорд
На когда готовиться? ;)

На страхівочкм натякають? :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:06

  Vorlon написав:На ФБ интригуют!

ПРИГОТУЙТЕСЬ до диво-картки, яка…захищатиме усі ваші покупки від пошкоджень, втрат і крадіжок, зберігатиме ваші цінності у надійних сейфах і зустрічатиме та супроводжуватиме в аеропортах!

Ми запускаємо продукти VISA із надможливостями, це буде гаряче!


Я так понимаю - будет новая линейка премиальных карт? :roll:

Банк Конкорд
На когда готовиться? ;)


Ставлю на то, что визы с таким функционалом будут стоить типа:
1. платина - 3-4к выпуск/год
2. инфинит - 10к выпуск/год
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:27

  Вкладчик1234 написав:
  Vorlon написав:На ФБ интригуют!

ПРИГОТУЙТЕСЬ до диво-картки, яка…захищатиме усі ваші покупки від пошкоджень, втрат і крадіжок, зберігатиме ваші цінності у надійних сейфах і зустрічатиме та супроводжуватиме в аеропортах!

Ми запускаємо продукти VISA із надможливостями, це буде гаряче!


Я так понимаю - будет новая линейка премиальных карт? :roll:

Банк Конкорд
На когда готовиться? ;)


Ставлю на то, что визы с таким функционалом будут стоить типа:
1. платина - 3-4к выпуск/год
2. инфинит - 10к выпуск/год

С таким подходом хай идутт лесом
У Вали в Прем 3.0 две Платины и ПриоритиПасс нашару выдают при обороте 15К/мес :idea:
У меня тут оборот был под 100К, даж зонтик не подарили :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:38

  Vorlon написав:ПРИГОТУЙТЕСЬ до диво-картки, яка…захищатиме усі ваші покупки від пошкоджень, втрат і крадіжок, зберігатиме ваші цінності у надійних сейфах


видать аполлоныч лочить владельцев этих карт будет в первую очередь - а на локнутой карте ваши средства защищены самым надежным образом :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:03

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:ПРИГОТУЙТЕСЬ до диво-картки, яка…захищатиме усі ваші покупки від пошкоджень, втрат і крадіжок, зберігатиме ваші цінності у надійних сейфах


видать аполлоныч лочить владельцев этих карт будет в первую очередь - а на локнутой карте ваши средства защищены самым надежным образом :mrgreen:

Аполон останнім часом нікого не блокує...став добрим. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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ще й як блокує, не треба ляля тут
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greenozon
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