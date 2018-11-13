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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:59
Це Катерина має поцікавитись де в Оленки 20 млн завалялось.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:49
так они на Троицкой такую хатынку у Брокбизнеса оттяпали на распродаже ж, шо небойсь на одной субаренде флигелька внутреннего наколядовали
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:59
На ФБ интригуют!
ПРИГОТУЙТЕСЬ до диво-картки, яка…захищатиме усі ваші покупки від пошкоджень, втрат і крадіжок, зберігатиме ваші цінності у надійних сейфах і зустрічатиме та супроводжуватиме в аеропортах!
Ми запускаємо продукти VISA із надможливостями, це буде гаряче!
Я так понимаю - будет новая линейка премиальных карт? Банк Конкорд
На когда готовиться?
Востаннє редагувалось Vorlon
в Сер 14 лис, 2018 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:00
clientage написав:
так они на Троицкой такую хатынку у Брокбизнеса оттяпали на распродаже ж, шо небойсь на одной субаренде флигелька внутреннего наколядовали
В Дніпрі?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:02
Vorlon написав:
На ФБ интригуют!
ПРИГОТУЙТЕСЬ до диво-картки, яка…захищатиме усі ваші покупки від пошкоджень, втрат і крадіжок, зберігатиме ваші цінності у надійних сейфах і зустрічатиме та супроводжуватиме в аеропортах!
Ми запускаємо продукти VISA із надможливостями, це буде гаряче!
Я так понимаю - будет новая линейка премиальных карт? Банк Конкорд
На когда готовиться?
На страхівочкм натякають?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:06
Vorlon написав:
На ФБ интригуют!
ПРИГОТУЙТЕСЬ до диво-картки, яка…захищатиме усі ваші покупки від пошкоджень, втрат і крадіжок, зберігатиме ваші цінності у надійних сейфах і зустрічатиме та супроводжуватиме в аеропортах!
Ми запускаємо продукти VISA із надможливостями, це буде гаряче!
Я так понимаю - будет новая линейка премиальных карт? Банк Конкорд
На когда готовиться?
Ставлю на то, что визы с таким функционалом будут стоить типа:
1. платина - 3-4к выпуск/год
2. инфинит - 10к выпуск/год
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:27
Вкладчик1234 написав: Vorlon написав:
На ФБ интригуют!
ПРИГОТУЙТЕСЬ до диво-картки, яка…захищатиме усі ваші покупки від пошкоджень, втрат і крадіжок, зберігатиме ваші цінності у надійних сейфах і зустрічатиме та супроводжуватиме в аеропортах!
Ми запускаємо продукти VISA із надможливостями, це буде гаряче!
Я так понимаю - будет новая линейка премиальных карт? Банк Конкорд
На когда готовиться?
Ставлю на то, что визы с таким функционалом будут стоить типа:
1. платина - 3-4к выпуск/год
2. инфинит - 10к выпуск/год
С таким подходом хай идутт лесом
У Вали в Прем 3.0 две Платины и ПриоритиПасс нашару выдают при обороте 15К/мес
У меня тут оборот был под 100К, даж зонтик не подарили
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 14 лис, 2018 18:38
Vorlon написав:
ПРИГОТУЙТЕСЬ до диво-картки, яка…захищатиме усі ваші покупки від пошкоджень, втрат і крадіжок, зберігатиме ваші цінності у надійних сейфах
видать аполлоныч лочить владельцев этих карт будет в первую очередь - а на локнутой карте ваши средства защищены самым надежным образом
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:03
IMPRINTER написав: Vorlon написав:
ПРИГОТУЙТЕСЬ до диво-картки, яка…захищатиме усі ваші покупки від пошкоджень, втрат і крадіжок, зберігатиме ваші цінності у надійних сейфах
видать аполлоныч лочить владельцев этих карт будет в первую очередь - а на локнутой карте ваши средства защищены самым надежным образом
Аполон останнім часом нікого не блокує...став добрим.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1335 раз.
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