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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 514515516517

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:19

  greenozon написав:ще й як блокує, не треба ляля тут
:lol:

Вимагаю конкретики.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:33

Re: Конкорд

clientage написав:У меня тут оборот был под 100К, даж зонтик не подарили


100 тыс. и без блокировок? То может вместо зонтика подарок был. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:27

Re: Конкорд

Нагадайте, Коник підвязується до ГугльПей? Щось в мене не вийшло його підвязати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:06

Кочевник
По-моему об этом нигде не писалось и в списке банков, поддерживающих такое, тоже не видел...
Vorlon
 
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