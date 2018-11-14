Вимагаю конкретики.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:19
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Додано: Сер 14 лис, 2018 21:33
Re: Конкорд
100 тыс. и без блокировок? То может вместо зонтика подарок был. )
Додано: Чет 15 лис, 2018 09:27
Re: Конкорд
Нагадайте, Коник підвязується до ГугльПей? Щось в мене не вийшло його підвязати.
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:06
Кочевник
По-моему об этом нигде не писалось и в списке банков, поддерживающих такое, тоже не видел...
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:30
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:59
Т.е. нал тут не снимаете, эт хорошо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:06
А так нал лучше не снимать? Ладно. Будем знать
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:08
Re: Конкорд
Та можно иногда и снимать.. 100к выдавали за день без проблем
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:10
Re: Конкорд
Нал очень редко 10к максимум в месяц, в основном не снимаю
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:11
100К раз в квартал думаю уже Апполоныч и проснётся
Особенно у тех кто записался безработным или с з/п 3К/мес
... делайте хоть что-нибудь!
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