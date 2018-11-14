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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:12
Re: Конкорд
Та пусть просыпается, через неделю буду остатки двух карт вынимать, не интересно под 11 держать..
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:18
План-шатун
Будет голодный Аполлоныч шататься всю зиму и нападать на свинорылов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:24
Re: Конкорд
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Додано: Чет 15 лис, 2018 12:47
Имхо что там в той анкете написали врядли на это влияет.
Она ж со слов пишется, а где делу они не пришиваются.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:09
Ну не скажите. Анкета вообще центральным документом становится потихоньку. Так-то она вообще банку не особо, казалось бы, нужна. Но заполняют, и повторно заполнять предлагают. И в момент истины анкетка будет поднята и ей будут объяснены те или иные действия, в т.ч. не самые приятные. И важно будет не с каких слов записана, а в каком именно виде она подшита в делу.
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