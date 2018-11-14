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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:12

Re: Конкорд

Та пусть просыпается, через неделю буду остатки двух карт вынимать, не интересно под 11 держать..
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:18

  Alex_ki написав:Та пусть просыпается, через неделю буду остатки двух карт вынимать, не интересно под 11 держать..

План-шатун :)

Будет голодный Аполлоныч шататься всю зиму и нападать на свинорылов :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:24

Re: Конкорд

  Alex_ki написав:не интересно под 11 держать..


айда в Барсік на Депозитку :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:47

  clientage написав:
  Alex_ki написав:Та можно иногда и снимать.. 100к выдавали за день без проблем

100К раз в квартал думаю уже Апполоныч и проснётся :)
Особенно у тех кто записался безработным или с з/п 3К/мес


Имхо что там в той анкете написали врядли на это влияет.
Она ж со слов пишется, а где делу они не пришиваются.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:09

  Aps написав:Имхо что там в той анкете написали врядли на это влияет.
Она ж со слов пишется, а где делу они не пришиваются.


Ну не скажите. Анкета вообще центральным документом становится потихоньку. Так-то она вообще банку не особо, казалось бы, нужна. Но заполняют, и повторно заполнять предлагают. И в момент истины анкетка будет поднята и ей будут объяснены те или иные действия, в т.ч. не самые приятные. И важно будет не с каких слов записана, а в каком именно виде она подшита в делу.
Esq
 
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