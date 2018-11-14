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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:12
Та пусть просыпается, через неделю буду остатки двух карт вынимать, не интересно под 11 держать..
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Alex_ki
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:18
Alex_ki написав:
Та пусть просыпается, через неделю буду остатки двух карт вынимать, не интересно под 11 держать..
План-шатун
Будет голодный Аполлоныч шататься всю зиму и нападать на свинорылов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 15 лис, 2018 12:47
clientage написав: Alex_ki написав:
Та можно иногда и снимать.. 100к выдавали за день без проблем
100К раз в квартал думаю уже Апполоныч и проснётся
Особенно у тех кто записался безработным или с з/п 3К/мес
Имхо что там в той анкете написали врядли на это влияет.
Она ж со слов пишется, а где делу они не пришиваются.
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Aps
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:09
Aps написав:
Имхо что там в той анкете написали врядли на это влияет.
Она ж со слов пишется, а где делу они не пришиваются.
Ну не скажите. Анкета вообще центральным документом становится потихоньку. Так-то она вообще банку не особо, казалось бы, нужна. Но заполняют, и повторно заполнять предлагают. И в момент истины анкетка будет поднята и ей будут объяснены те или иные действия, в т.ч. не самые приятные. И важно будет не с каких слов записана, а в каком именно виде она подшита в делу.
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Esq
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:54
clientage написав: Alex_ki написав:
Та можно иногда и снимать.. 100к выдавали за день без проблем
100К раз в квартал думаю уже Апполоныч и проснётся
Особенно у тех кто записался безработным или с з/п 3К/мес
я именно так и записан
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Додано: Чет 15 лис, 2018 14:06
Esq написав: Aps написав:
Имхо что там в той анкете написали врядли на это влияет.
Она ж со слов пишется, а где делу они не пришиваются.
Ну не скажите. Анкета вообще центральным документом становится потихоньку. Так-то она вообще банку не особо, казалось бы, нужна. Но заполняют, и повторно заполнять предлагают. И в момент истины анкетка будет поднята и ей будут объяснены те или иные действия, в т.ч. не самые приятные. И важно будет не с каких слов записана, а в каком именно виде она подшита в делу
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Ага! И особенно ответ на вопрос - "Есть ли вклады в других банках?".
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Vatsyk
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Додано: Чет 15 лис, 2018 14:20
Esq написав:
Ну не скажите. Анкета вообще центральным документом становится потихоньку. Так-то она вообще банку не особо, казалось бы, нужна. Но заполняют, и повторно заполнять предлагают. И в момент истины анкетка будет поднята и ей будут объяснены те или иные действия, в т.ч. не самые приятные. И важно будет не с каких слов записана, а в каком именно виде она подшита в делу.
Предлагают бо от банков требуют что бы их обновляли.
А объяснять прийдется документами о происхождения средств.
И что то не видел я в том перечне подходящих для этого документов анкеты для финмона.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 14:28
Aps написав:
Предлагают бо от банков требуют что бы их обновляли.
А объяснять прийдется документами о происхождения средств.
И что то не видел я в том перечне подходящих для этого документов анкеты для финмона.
Документы доспросят по необходимости, а начальная информация там есть, как же нет? Строчка о среднемесячном доходе есть. Начнутся качели - попросят подкрепить документами. Не сможете - банк повернет дело так, что на момент анкетирования намеренно ввели в заблуждение банковское учреждение.
Анкета даже в таком виде - индульгенция банку на перекладывание возможной вины на клиента. Конечно если опросники заполняются по текущим требованиям, новым клиентам и повторно.
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Esq
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