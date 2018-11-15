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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:14
Re: Конкорд
Видит, но толку от них? Режим просмотра, использовать нельзя, переводы только на карту, по реквизитам не работают
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:05
Цікавий пункт є в опитувальнику СоСо.
Питають скільки налу є під грушею.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:05
Пишите 10 лимонофф, не меньше!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:16
Боюсь...можуть прийти розкуркулювати.
Грошенята дома не тримаю...і взагалі...нищеброд.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:27
Действительно, чтобы банковская аппликуха умела делать платежи по реквизитам ???
Не, не знаем и не умеем. Это фантастика какая-то запредельная !
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