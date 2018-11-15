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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 517518519520>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:53

Андроид-икона не видит шаблоны из веб-версии ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:14

Re: Конкорд

mustbe написав:Андроид-икона не видит шаблоны из веб-версии ?
Видит, но толку от них? Режим просмотра, использовать нельзя, переводы только на карту, по реквизитам не работают
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:05

Цікавий пункт є в опитувальнику СоСо.
Питають скільки налу є під грушею. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:05

  Квесторе_поверніться написав:Цікавий пункт є в опитувальнику СоСо.
Питають скільки налу є під грушею. :)

Пишите 10 лимонофф, не меньше!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:16

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цікавий пункт є в опитувальнику СоСо.
Питають скільки налу є під грушею. :)

Пишите 10 лимонофф, не меньше!

Боюсь...можуть прийти розкуркулювати.
Грошенята дома не тримаю...і взагалі...нищеброд.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:27

  Alex_ki написав:
mustbe написав:Андроид-икона не видит шаблоны из веб-версии ?
Видит, но толку от них? Режим просмотра, использовать нельзя, переводы только на карту, по реквизитам не работают

Действительно, чтобы банковская аппликуха умела делать платежи по реквизитам ???
Не, не знаем и не умеем. Это фантастика какая-то запредельная !
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:52

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цікавий пункт є в опитувальнику СоСо.
Питають скільки налу є під грушею. :)

Пишите 10 лимонофф, не меньше!

Боюсь...можуть прийти розкуркулювати.
Грошенята дома не тримаю...і взагалі...нищеброд.

Думаете Апполоныч закладывает? Я верю в его честность и порядочность. Сл. раз при обновлении анкеты напишу 10 лимонов, а шо мона ж помечтать, а чо они спрашивают? 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:18

Re: Конкорд

  clientage написав:а чо они спрашивают

Питають скільки грошенят планує імярек занести в банку.
Скільки планує винести не питають.
Не питають чи є вклади в інших банках, дивно чому, всі інші питають.
Ще що питають троха призабув...пару тижнів вже пройшло...згадаю то напишу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:19

Re: Конкорд

Щось я не піняв. Як через ікону поповнювати власну картку із картки іншого банку?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:23

  Кочевник написав:Як через ікону поповнювати власну картку із картки іншого банку?

Никак.
Надо подождать год-другой, пока у них студенты-девелоперы хотя бы на 3-й курс перейдут
mustbe
 
Повідомлень: 842
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