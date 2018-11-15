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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:25
Анонсували в темі, що можна.
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Кочевник
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:54
Кочевник написав:
Анонсували в темі, що можна.
Де ця стежинка?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:43
Квесторе_поверніться написав: Кочевник написав:
Анонсували в темі, що можна.
Де ця стежинка?
Я тібя спрашіваю, хдє он? (Равшан)
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Кочевник
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- Повідомлень: 541
- З нами з: 16.02.17
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- Подякували: 28 раз.
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