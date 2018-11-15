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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:25

Re: Конкорд

Анонсували в темі, що можна.
Кочевник
 
Повідомлень: 541
З нами з: 16.02.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:54

  Кочевник написав:Анонсували в темі, що можна.

Де ця стежинка?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26292
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:Анонсували в темі, що можна.

Де ця стежинка?

Я тібя спрашіваю, хдє он? (Равшан)
Кочевник
 
Повідомлень: 541
З нами з: 16.02.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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  #<1 ... 517518519520
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