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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:25
Re: Конкорд
Анонсували в темі, що можна.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:54
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:43
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:12
В кампутерной версии можно (но нужно ли?): в Сервисы - Перевод с карты на карту "Комиссия будет рассчитана автоматически (1 % + 5.00 грн)".
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 16 лис, 2018 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:19
Re: Конкорд
А на карти СоСо без комісії?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:23
не, бесплатно только в икон со своей карты на карту другого клиента КоКо. А та реклама про 0,5 (на старотовй странице икон) не знаю к чему относится, ведь в сервисе с карты на карту (внутри икона) указано 1% +5 грн.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:27
Так не годиться, кожна поважна банка повнна мати перекази на свою карту без комісії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:34
Re: Конкорд
так у них мезальянс с бегемотом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:12
Re: Конкорд
Коллеги, подскажите по операциям с МСС кодом 8999 по карте "Доходная" кешбек начисляется или нет, а то ни по Б5 ни по вике по этому МСС коду кешбек не платят!?
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