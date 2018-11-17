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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:02
Re: Конкорд
Опять запор у бегемота? Больше часа жду свои деньги, раньше вроде за 20 минут долетало.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:12
Re: Конкорд
Вчера в 21.30 отправил, ещё жду
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