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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 518519520521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 10:02

Re: Конкорд

Опять запор у бегемота? Больше часа жду свои деньги, раньше вроде за 20 минут долетало.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 10:12

Re: Конкорд

Вчера в 21.30 отправил, ещё жду
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 10:16

Alex_ki Ого.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:04

У кого запор ? У Бегемота или у Соседок ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:24

  mustbe написав:У кого запор ? У Бегемота или у Соседок ?

А кто ж его знает? Похоже до понедельника, мы денег не увидим.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:15

Сегодня в 6 утра отправил.
Нет еще.
Поддержка Конкорда говорит, что у них нет ограничений. Это приват.
Приват несет лабуду о 3-х банковских днях и подтверждение в НБУ. Клоуны :)))
Я думаю, что депозит у Конкорда закончился в Приват. Завтра пополнят и все пойдет. Но это только мои предположения.
anikola13
 
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