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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:02
Re: Конкорд
Опять запор у бегемота? Больше часа жду свои деньги, раньше вроде за 20 минут долетало.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:12
Re: Конкорд
Вчера в 21.30 отправил, ещё жду
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Додано: Нед 18 лис, 2018 11:24
А кто ж его знает? Похоже до понедельника, мы денег не увидим.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 18 лис, 2018 17:15
Сегодня в 6 утра отправил.
Нет еще.
Поддержка Конкорда говорит, что у них нет ограничений. Это приват.
Приват несет лабуду о 3-х банковских днях и подтверждение в НБУ. Клоуны ))
Я думаю, что депозит у Конкорда закончился в Приват. Завтра пополнят и все пойдет. Но это только мои предположения.
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