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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:15
Alex_ki написав:
Так айбокс то отдельно, я через него вчера 15к закинул, моментом. А копейки из привата так и повисли. Туда и не звонил, ответ про 3 дня был очевиден)
Приватбанк на наступний робочий день зараховують,може спецом гроші собі тримають на рахунку.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:19
В икону зайти не могу. (Колесико ожидания)
В сб. днем по тропинке отправил, досе нет.
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