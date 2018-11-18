Приватбанк на наступний робочий день зараховують,може спецом гроші собі тримають на рахунку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:15
Додано: Нед 18 лис, 2018 22:19
В икону зайти не могу. (Колесико ожидания)
В сб. днем по тропинке отправил, досе нет.
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