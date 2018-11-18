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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 519520521522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:15

  Alex_ki написав:Так айбокс то отдельно, я через него вчера 15к закинул, моментом. А копейки из привата так и повисли. Туда и не звонил, ответ про 3 дня был очевиден)

Приватбанк на наступний робочий день зараховують,може спецом гроші собі тримають на рахунку.
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:19

В икону зайти не могу. (Колесико ожидания)
В сб. днем по тропинке отправил, досе нет.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:41

Может офпред прокомментирует ситуацию с тропинкой ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:43

И лучше деньгами
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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