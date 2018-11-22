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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 520521522523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:12

  Vorlon написав:Ну вот и по премиальным платным Голдам через месяц вместо 14% будет 11% на остаток - кто там их использует? :mrgreen:

хай идут лесом
ушёл скаем на восток по шарику :mrgreen:
юстас
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:17

  clientage написав:
  Vorlon написав:Ну вот и по премиальным платным Голдам через месяц вместо 14% будет 11% на остаток - кто там их использует? :mrgreen:

хай идут лесом
ушёл скаем на восток по шарику :mrgreen:
юстас

скай - 16?
Восток - ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:25

la9
ну там 16 чуток калечные -- типа 1мес депо
там 12
а тот 17 :mrgreen:
Чао КоКо, зовови на мохито летом, мож зайду, я как-раз около Байкового обитаю :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:11

  clientage написав:
  Vorlon написав:Ну вот и по премиальным платным Голдам через месяц вместо 14% будет 11% на остаток - кто там их использует? :mrgreen:

хай идут лесом
ушёл скаем на восток по шарику :mrgreen:
юстас

а че так рано? до завтра ж еще 14?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:14

нее, ну я не все вывел, еще и пополняхи даж будут
но основные потоки -- всьоо :(
вчера со Скаем знакомился, там же нуна сразу при открытии заливать, шобы еще в текущем мес поработало
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:37

  clientage написав:нее, ну я не все вывел, еще и пополняхи даж будут
но основные потоки -- всьоо :(
вчера со Скаем знакомился, там же нуна сразу при открытии заливать, шобы еще в текущем мес поработало

налом в Скай заливали?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:40

еще чего, б/н, зачисляют быстро
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:40

  clientage написав:еще чего, б/н, зачисляют быстро


в Скае реквизиты прямые или через транзитник?
J
 
Повідомлень: 4140
З нами з: 19.01.08
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  #<1 ... 520521522523
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