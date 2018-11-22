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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:12
Vorlon написав:
Ну вот и по премиальным платным Голдам через месяц вместо 14% будет 11% на остаток - кто там их использует?
хай идут лесом
ушёл скаем на восток по шарику юстас
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:17
clientage написав: Vorlon написав:
Ну вот и по премиальным платным Голдам через месяц вместо 14% будет 11% на остаток - кто там их использует?
хай идут лесом
ушёл скаем на восток по шарику юстас
скай - 16?
Восток - ?
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la9
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:25
la9
ну там 16 чуток калечные -- типа 1мес депо
там 12
а тот 17
Чао КоКо, зовови на мохито летом, мож зайду, я как-раз около Байкового обитаю
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:11
clientage написав: Vorlon написав:
Ну вот и по премиальным платным Голдам через месяц вместо 14% будет 11% на остаток - кто там их использует?
хай идут лесом
ушёл скаем на восток по шарику юстас
а че так рано? до завтра ж еще 14?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:14
нее, ну я не все вывел, еще и пополняхи даж будут
но основные потоки -- всьоо
вчера со Скаем знакомился, там же нуна сразу при открытии заливать, шобы еще в текущем мес поработало
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:37
clientage написав:
нее, ну я не все вывел, еще и пополняхи даж будут
но основные потоки -- всьоо
вчера со Скаем знакомился, там же нуна сразу при открытии заливать, шобы еще в текущем мес поработало
налом в Скай заливали?
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J
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:40
еще чего, б/н, зачисляют быстро
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:40
clientage написав:
еще чего, б/н, зачисляют быстро
в Скае реквизиты прямые или через транзитник?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:41
J написав: clientage написав:
еще чего, б/н, зачисляют быстро
в Скае реквизиты прямые или через транзитник?
прям на 2620
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:09
Vorlon написав:
Ну вот и по премиальным платным Голдам через месяц вместо 14% будет 11% на остаток - кто там их использует?
А де офіційна інфо?
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