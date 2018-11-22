Как где? На сайте!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 19:10
Как где? На сайте!
Додано: Чет 22 лис, 2018 19:20
Був на днях в відділенні, вже казали по ГОлді 11%...тут пише з 21.12.
Дезінформували.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 22 лис, 2018 19:45
Re: Конкорд
тююю, а я думал голду себе оформить и остаться верным конкордушке, таки придется изменить))
Додано: Чет 22 лис, 2018 19:47
Додано: Чет 22 лис, 2018 19:51
Фарс лишився з 15% по Депозитці.
І Бабай з місячним депо під 16% на картці.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 22 лис, 2018 19:59
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:12
Я использую "по инерции" баксовую с 3% годовых.
Планирую закрыть и забрать остаток
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:32
Бабаєва скайбанка.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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