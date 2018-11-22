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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:10

  Квесторе_поверніться написав:А де офіційна інфо?

Как где? На сайте!

https://concord.ua/ru/news/changes+are+ ... mium+cards
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:20

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:А де офіційна інфо?

Как где? На сайте!

https://concord.ua/ru/news/changes+are+ ... mium+cards

Був на днях в відділенні, вже казали по ГОлді 11%...тут пише з 21.12.
Дезінформували. :(
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:45

Re: Конкорд

тююю, а я думал голду себе оформить и остаться верным конкордушке, таки придется изменить))
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:47

  Hack-Stock написав:тююю, а я думал голду себе оформить и остаться верным конкордушке, таки придется изменить))

есть мысли - с кем изменять? :D
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:51

  la9 написав:
  Hack-Stock написав:тююю, а я думал голду себе оформить и остаться верным конкордушке, таки придется изменить))

есть мысли - с кем изменять? :D

Фарс лишився з 15% по Депозитці.
І Бабай з місячним депо під 16% на картці.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:59

  Квесторе_поверніться написав:І Бабай з місячним депо під 16% на картці.

хто це?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:12

  Vorlon написав:Ну вот и по премиальным платным Голдам через месяц вместо 14% будет 11% на остаток - кто там их использует? :mrgreen:

Я использую "по инерции" баксовую с 3% годовых.
Планирую закрыть и забрать остаток
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:32

  la9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:І Бабай з місячним депо під 16% на картці.

хто це?

Бабаєва скайбанка.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:06

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Бабаєва скайбанка.

а щуряча нірка? :)
+50грн !
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greenozon
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Конкорд (5239)
22.11.2018 22:06
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