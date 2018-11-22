я к фарсику на депозитку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:15
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:37
Щось Фарс хандрить.
Новий процесінг хреново форичить.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:11
Re: Конкорд
Спочатку почитайте тему Форвардбанку на цьому форумі.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:52
Re: Конкорд
та пройдет скоро, тут же недавно то же самое было
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:00
В Фарса хворь хронічна - негативний фінансовий результат, який з року в рік фіксується.
Плюс поганий кредопортфель буде вимагати постійної докапіталізації.
Коли Таріко прокинув солідних буржуїнів то прокинути підрозділ в Неньці як два пальці.
Кожний хто входить в Фарс повинен бути готовим до виходу вже не з Фарса.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:21
Re: Конкорд
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:33
Акорд по найкращій карті наливає 12% річних, від 1000 якщо не брешу.
Має ІБ для фізиків.
Маркарова стала міністром фінансів...дотична до Акорду.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:51
Re: Конкорд
Коллеги, что с дорожкой? Опять испортилась?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:56
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:59
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