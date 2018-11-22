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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:15

  la9 написав:
  Hack-Stock написав:тююю, а я думал голду себе оформить и остаться верным конкордушке, таки придется изменить))

есть мысли - с кем изменять? :D


я к фарсику на депозитку
HackStock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:37

  HackStock написав:
  la9 написав:
  Hack-Stock написав:тююю, а я думал голду себе оформить и остаться верным конкордушке, таки придется изменить))

есть мысли - с кем изменять? :D


я к фарсику на депозитку

Щось Фарс хандрить.
Новий процесінг хреново форичить. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:11

Re: Конкорд

HackStock написав:я к фарсику на депозитку

Спочатку почитайте тему Форвардбанку на цьому форумі.
Zochan
 
Повідомлень: 170
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:52

Re: Конкорд

та пройдет скоро, тут же недавно то же самое было
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:00

  Hack-Stock написав:та пройдет скоро, тут же недавно то же самое было

В Фарса хворь хронічна - негативний фінансовий результат, який з року в рік фіксується.
Плюс поганий кредопортфель буде вимагати постійної докапіталізації.
Коли Таріко прокинув солідних буржуїнів то прокинути підрозділ в Неньці як два пальці.
Кожний хто входить в Фарс повинен бути готовим до виходу вже не з Фарса.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:21

Re: Конкорд

  la9 написав:есть мысли - с кем изменять?


Тоже интересует этот вопрос. Ская в наших краях нету, в барсик не хочу. Кто куда еще уходит, если не тайна?
SergR
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:33

  SergR написав:
  la9 написав:есть мысли - с кем изменять?


Тоже интересует этот вопрос. Ская в наших краях нету, в барсик не хочу. Кто куда еще уходит, если не тайна?

Акорд по найкращій карті наливає 12% річних, від 1000 якщо не брешу.
Має ІБ для фізиків.
Маркарова стала міністром фінансів...дотична до Акорду.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:51

Re: Конкорд

Коллеги, что с дорожкой? Опять испортилась?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:56

  Andrew75 написав:Коллеги, что с дорожкой? Опять испортилась?

Це вже хронічне...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, что с дорожкой? Опять испортилась?

Це вже хронічне...мабуть.

Как-то странно. Делал 3 перевода. Последний, самый маленький дошёл, а два первых, больших, не дошло. Как-то это тревожно.
Andrew75
 
Повідомлень: 787
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