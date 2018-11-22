RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 523524525526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:50

Скажите, а есть у банка карты МК, доступные для Ревардса?
la9
 
Повідомлень: 1209
З нами з: 02.07.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:02

la9
Насколько могу судить, нет. А нафиг те Ревордсы нужны вместо кэшбека реальными деньгами?! :?:
Vorlon
 
Повідомлень: 6155
З нами з: 14.06.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:29

  Vorlon написав:la9
Насколько могу судить, нет. А нафиг те Ревордсы нужны вместо кэшбека реальными деньгами?! :?:

Зачем "вместо"? Можно одновременно, теоретически :wink:
la9
 
Повідомлень: 1209
З нами з: 02.07.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:48

  la9 написав:Скажите, а есть у банка карты МК, доступные для Ревардса?

На ихнем сайте ( http://rewards.mastercard.ua/banks ) есть перечень банков, чьи карты учавствуют в программе. Их всего 9. СоСо -не в их числе
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 20.03.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 523524525526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Bobb, Computer, Ferlakur, Hamster, kostya77, lubopytnaya, MASolomko, rsq, varlo і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1815)
23.11.2018 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.