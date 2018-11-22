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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:50
Скажите, а есть у банка карты МК, доступные для Ревардса?
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la9
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:02
la9
Насколько могу судить, нет. А нафиг те Ревордсы нужны вместо кэшбека реальными деньгами?!
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Vorlon
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la9
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:48
la9 написав:
Скажите, а есть у банка карты МК, доступные для Ревардса?
На ихнем сайте ( http://rewards.mastercard.ua/banks
) есть перечень банков, чьи карты учавствуют в программе. Их всего 9. СоСо -не в их числе
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Flamingo
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