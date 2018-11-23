Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:50
Скажите, а есть у банка карты МК, доступные для Ревардса?
la9
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:02
la9
Насколько могу судить, нет. А нафиг те Ревордсы нужны вместо кэшбека реальными деньгами?!
Vorlon
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la9
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:48
la9 написав:
Скажите, а есть у банка карты МК, доступные для Ревардса?
На ихнем сайте (
http://rewards.mastercard.ua/banks
) есть перечень банков, чьи карты учавствуют в программе. Их всего 9. СоСо -не в их числе
Flamingo
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Додано: Суб 24 лис, 2018 08:53
А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...
la9
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Додано: Суб 24 лис, 2018 08:59
la9 написав:
А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...
вика интереснее для заграницы
Hack-Stock
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Додано: Суб 24 лис, 2018 09:01
Hack-Stock написав: la9 написав:
А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...
вика интереснее для заграницы
В моём случае валюта расчета - третья, тугрики, по вике будет 3% конвертация
дико дорого
la9
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Додано: Суб 24 лис, 2018 09:01
Hack-Stock написав: la9 написав:
А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...
вика интереснее для заграницы
а 3% за конвертацію?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 24 лис, 2018 09:36
la9 написав:
А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...
Да берите Алкину кредитку, там нет комис за конверт и есть КБ и грейс АЖ 30дн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 24 лис, 2018 09:48
clientage написав: la9 написав:
А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...
Да берите Алкину кредитку, там нет комис за конверт и есть КБ и грейс АЖ 30дн
да с Алкиными неадекватными выбрыками в последнее время, связанными с картами, доверия к банке в "столь ответственном деле" поубавилось...
Среди покупок в магазинах может и покупка в нете проскользнуть... и мало ли шо там её фрод-контроль выкинет...
Или там уже всё хорошо - нет вооще проблем???
la9
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